Drammatico incidente all'alba di oggi, lunedì 8 aprile, a Torre Santa Susanna, in provincia di Brindisi. Un uomo è morto a bordo della sua auto dopo essersi schiantato contro il muro di recinzione di un'abitazione che si trova sulla strada provinciale che collega la cittadina a quella di Mesagne. Si tratta di Giuseppe Muscogiuri, 34 anni e noto imprenditore della zona. Ignote al momento le cause dell'impatto, che sono ancora in via di accertamento. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, erano circa le 06:30 quando la Fiat Punto guidata dalla vittima ha improvvisamente sbandato, ribaltandosi e finendo la sua corsa contro il muro di cinta, come riporta la stampa locale.

Sbalzato fuori dalla vettura, Giuseppe, noto fioraio titolare di un’impresa di pompe funebri, che stava tornando da Brindisi dove aveva accompagnato la sorella a lavoro, è morto sul colpo ed è stato ritrovato sull'asfalto bagnato dalla pioggia da altri automobilisti che hanno lanciato l'allarme. Sul posto sono giunti i carabinieri e le ambulanze del 118, che ne hanno solo potuto decretare il decesso. L'impatto è stato talmente violento che sono anche scoppiati gli airbag. Non risultano al momento coinvolti altri mezzi nell'incidente. Disagi anche al traffico, che è rimasto bloccato per alcune ore per permettere la messa in sicurezza del manto stradale e i rilievi del caso.