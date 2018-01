La battaglia contro le fake news prosegue inarrestabile in questa campagna elettorale, nonostante gli scivoloni di militanti ed esponenti di ogni fazione politica. Questa volta a diffondere una vera e propria bufala, vecchia di anni e a più riprese smentita da molti giornalisti e debunker, è Democratica, l'organo di stampa ufficiale del Partito Democratico. In un articolo pubblicato ieri, martedì 30 gennaio, il dem Antonio Modaffari scrive

"Ecco, in questa campagna elettorale, Matteo Salvini si è candidato come capolista al Senato in Calabria. Quella terra tanto denigrata che oggi vorrebbe conquistare speculando sulle tante difficoltà purtroppo in essere. Non fatevi fregare da false promesse, ricordate non solo questo post datato 2014, ma, andando ancora più indietro, le varie affermazioni di diversi esponenti leghisti contro di noi. Abbiamo un solo torto: essere meridionali.

Scegliere Salvini significa correre il rischio di diventare il problema del futuro per chi oggi dice che il problema sono gli immigrati. A tal proposito non posso non estendere questo appello al mondo cattolico. Le espressioni usate dal leader della Lega e dai suoi seguaci, le origini di questo movimento sono la prova che certe idee, purtroppo, sono ancora vive nel 2018. Questo non è ammissibile. Non è concepibile, per chi si professa cattolico, dare spazio a chi, tramite le sue idee politiche, rappresenta la negazione del Vangelo.

Evitiamo di mandare a governare chi non si fa scrupoli ad attaccare, in modo vergognoso il Papa. Non diamo potere a chi strumentalizza le radici cristiane del nostro Paese solo per raccogliere consensi facendo leva sulla paura. Il rischio di fare un salto indietro è concreto e noi cattolici dobbiamo rappresentare l’argine al populismo leghista. Oggi qualcuno vergognosamente ha parlato di “razza”. Ricordate ciò che hanno sempre detto di noi, ultima la Sindaca Ceccardi. Siamo responsabili del futuro, diamo una mano a costruire un mondo di pace e solidarietà".