Una donna è stata uccisa a coltellate in un appartamento a Merano, in Alto Adige. Gli inquirenti sono al lavoro sul posto, in via Laurin, per risalire all’autore del delitto e per ricostruirne la dinamica, anche attraverso il giro di frequentazioni e le abitudini della vittima. Nell'abitazione sono giunti la polizia e il magistrato di turno, Igor Secco.

La vittima è una donna di 34 anni; in casa con lei c’era un uomo: è stato lui ad avvertire le forze dell’ordine ed è stato a lungo interrogato.