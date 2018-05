Un drammatico incidente domestico si è consumato domenica pomeriggio in una casa di Nora Springs, nell'Iowa. Un bambino di dodici anni è morto schiacciato da una cassaforte. Il piccolo, che si chiamava Karson Ott, secondo quanto riportano i media statunitensi stava aiutando il papà a spostare una cassaforte su un rimorchio quando quest'ultima è caduta colpendolo in pieno. Karson è stato schiacciato ed è morto sul colpo davanti agli occhi impotenti di suo padre Larry. Sul posto è intervenuta la polizia che ha ricostruito la dinamica del tragico incidente.

Sotto choc i compagni di scuola del dodicenne – La tragedia ha sconvolto la famiglia del bambino e anche tutti i suoi compagni di scuola. Il preside dell'istituto frequentato dal dodicenne ha parlato di lui descrivendolo come un ragazzino che amava stare all'aperto e giocare con i suoi amici. “Abbiamo alcuni studenti che stanno facendo delle visite con dei consulenti per superare lo choc, tutti stanno affrontando questa tragedia in modi diversi. Per molti di loro è la prima volta che affrontano la perdita di un amico”, ha detto il dirigente scolastico. “Karson era un ragazzo davvero gentile – ha aggiunto un consulente scolastico -, voleva essere d’aiuto e voleva fare sempre un buon lavoro, gli piaceva aggiustare le cose, era uno studente bravo in tutto”.