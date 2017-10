Nuovo caso di meningite da meningococco in Veneto. La Direzione Sanitaria dell’Azienda Ulss 2 ha comunicato che nella giornata di domenica è stata ricoverata una bambina di cinque anni che, in seguito agli esami di laboratorio portati a termine dalla Microbiologia dell’Ospedale Ca’ Foncello, è risultata affetta da meningite da meningococco di tipo B. Secondo quanto comunicato la bambina, che risiede nella zona del Coneglianese, è arrivata al pronto soccorso dell’Ospedale di Conegliano nella notte di domenica con febbre alta, cefalea e vomito. Visto il quadro clinico, compatibile con una diagnosi di meningite, i medici hanno disposto l’immediato ricovero nell’Unità Operativa di Pediatria e l’avvio della terapia antibiotica.

Scatta la profilassi anche nella scuola materna frequentata dalla bimba – Nella mattinata di domenica la piccola è stata poi trasferita, in elicottero, presso la Rianimazione Pediatrica dell’Ospedale di Vicenza. Avuta la conferma che si trattava di un caso di meningite da meningococco il Dipartimento di Prevenzione del Distretto Pieve di Soligo ha attivato le previste misure di profilassi nei confronti dei familiari. Questa mattina scatterà quindi la profilassi per i contatti stretti in ambito scolastico, presso la scuola materna frequentata dalla piccola paziente.