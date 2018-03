Anche se gli esperti non parlano di epidemia, a Cagliari e provincia è scoppiato un vero e proprio allarme legato alla presenza nella città sarda di un focolaio di meningite. Negli ultimi tre mesi, quindi dal dicembre dello scorso anno, in tutta la regione sono stati accertati in tutto 8 casi, di cui due mortali. Soltanto negli ultimi due giorni una donna di 40 anni è stata ricoverata con i sintomi di questa patologia, anche se pare possa escludersi che si tratti dell'infezione, ed un ragazzo di 21. Nel frattempo restano gravi e stazionarie le condizioni del 19enne di Gesico che da quattro giorni si trova al Policlinico di Monserrato. Insomma, la situazione sta cominciando a preoccupare, e non poco, i cittadini, che ora chiedono di essere tutelati.

Il punto sulla situazione è stato fatto questa mattina, martedì 27 marzo, dall'assessorato regionale della Sanità. Nel corso di un incontro, alla presenza della stampa, è emerso che in questo primo periodo dell'anno, in concomitanza con la registrazione dei primi casi, sono state chiuse due discoteche, l'Fbi di Quartu, ora in regola e già riaperta ma sotto sorveglianza, e il Cocò di Cagliari perché, spiega la Assl, sono state rilevate carenze igienico sanitarie "di carattere generale" e che fermerà le attività a tempo indeterminato. "Il problema non sono le discoteche o i locali in sé – ci tiene a sottolineare il direttore generale Giorgio Steri -, ma l'eventuale sovraffollamento e i comportamenti a rischio".

Guai, però a chi parla di emergenza. "Rispetto agli anni precedenti – ha spiegato all'Ansa Paolo Castiglia, esperto di malattie infettive, ordinario all'Università di Sassari – c'è stato un incremento. Ma comunque i numeri non sono cresciuti rispetto a 20 fa, quando iniziò la vaccinazione. Non è dovuto a un singolo ceppo". Questa situazione si potrebbe spiegare col fatto che "la stagione è stata particolarmente fredda con sbalzi di temperatura e c'è stata la peggiore epidemia influenzale degli ultimi anni. Secondo, un gran numero di casi è accomunato dall'età e dalla frequentazione di luoghi affollati", che di conseguenza, almeno in questa fase, è consigliato evitare.