È allarme in tutta l'Australia dopo che due persone sono morte e altre otto sono state ricoverate in ospedale in gravi condizioni a seguito di una infezione da listeria dovuta all'ingestione di cibo contaminato. Principale imputati della listeriosi killer sono alcuni meloni prodotti da un'azienda della zona di Riverina, regione agricola del sud-ovest del Nuovo Galles del Sud. Tutte le persone colpite infatti avevano consumato il prodotto tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio e le successive analisi hanno confermato il sospetto. È scattato così subito l'allarme che si è diffuso a tutto il Paese visto che dei dieci colpiti da listeria tre erano del Queensland e sei del Nuovo Galles del Sud.

L'Autorità alimentare locale ha dichiarato che l'epidemia è stata collegata a un coltivatore di Nericon che ha immediatamente e volontariamente interrotto la produzione lo scorso venerdì dopo essere stato informata dell'epidemia e sta lavorando ora con il personale sanitario per indagare su come potrebbe essersi verificata la contaminazione. La Listeria è uno dei batteri più comuni che si possono annidare tra gli alimenti ma anche se raramente causa gravi conseguenze nella popolazione generale, può essere estremamente grave o addirittura pericolosa per la vita delle persone vulnerabili come quelle colpite che erano tutte anziane e con problemi di salute pregressi. Per questo, in via precauzionale, le persone di età superiore ai 70 anni, le donne in gravidanza o quelle con un sistema immunitario indebolito compreso il diabete e il cancro, sono state esortate dal governo locale a evitare di mangiare del tutto il frutto e a buttare qualsiasi melone avessero in casa.