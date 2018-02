Uccisa a diciotto anni dalle complicanze di un’influenza. È quanto accaduto a una ragazza inglese che si chiamava Melissa Whiteley e che si è spenta, dopo un mese di cure in ospedale, il 27 gennaio scorso. Melissa si era ammalata il giorno di Natale e, portata in ospedale, ben presto non è stata in grado neppure più di camminare. Le analisi sulla giovane, studentessa di ingegneria, hanno rivelato che soffriva di influenza, sepsi, polmonite e aveva contratto anche una infezione fungina. Per giorni è rimasta in coma farmacologico e alla fine è deceduta al Glenfield Hospital di Leicester mentre era circondata dai suoi cari. Tra loro c’era anche Megan, la sorella gemella di Melissa. Una ragazza che, riuscendo a malapena a trattenere le lacrime, ha parlato della sua amata sorella ai giornali britannici. “Ho il cuore spezzato, non so come farò senza di lei”, ha detto l’adolescente spiegando di aver condiviso tutta la vita con Melissa. “Era divertente, scherzavamo tanto. Non avrei potuto chiedere una sorella migliore”, ha aggiunto.

Anche i genitori della diciottenne, devastati per la perdita della loro ragazza, hanno parlato ai media per mettere in guardia le persone sui pericoli dell’influenza e invitarli ad andare subito in ospedale. “Non potevamo crederci – ha detto la mamma di Melissa – non volevamo arrenderci, ma sapevamo quello che stava accadendo”. “Era così divertente – ha aggiunto il padre parlando di Melissa – aveva un gran senso dell’umorismo e scherzava sempre con la gemella”. Melissa lascia anche il fidanzato Ben, un ragazzo di diciotto anni che ha parlato di lei come della "persona più felice mai incontrata". I due giovani si conoscevano da tempo e da circa sei mesi erano fidanzati. È in corso una raccolta fondi per aiutare la famiglia della diciottenne a sostenere le spese del funerale.