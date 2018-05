“Meglio in carcere che con mia moglie”, così un detenuto pugliese posto agli arresti domiciliari si è giustificato davanti ai carabinieri dopo essere evaso dall'abitazione di famiglia nella quale era costretto a stare da una sentenza del giudice. L'uomo infatti poco dopo ed essersi si è costituito in una caserma dell'Arma, annunciando di voler andare in cella. Protagonista della storia, resa nota dalla stessa Compagnia dei Carabinieri dove l'uomo si è presentato, è un 40enne foggiano per il quale il tribunale da qualche settimana aveva disposto i domiciliari per reati contro il patrimonio. "Si è presentato in caserma con le valige già pronte per andare in carcere" hanno spiegato i carabinieri di Larino (Campobasso) dove l'uomo ha deciso di consegnarsi dopo alcune ore di fuga programmata.

L'episodio nel pomeriggio di giovedì quando l'uomo ha bussato alla porta della caserma lasciando increduli anche i militari. "Ha manifestato la ferma intenzione di andare via dall'abitazione coniugale anche a costo di finire in cella" hanno riferito i carabinieri. Il tutto a causa dei continui litigi che l'uomo aveva con la moglie nell'abitazione di famiglia. Secondo lui infatti i litigi erano diventati insostenibili, allora meglio la cella di un penitenziario. Un tentativo che almeno per il momento sembra essere riuscito visto che i carabinieri lo hanno arrestato per evasione e portato nel carcere di Larino. Gli atti però ovviamente sono stati inviati all'Autorità' Giudiziaria che ora dovrà decidere le sorti dell'uomo