Via alla penultima giornata del Meeting di Rimini organizzato dal movimento Comunione e Liberazione. Per oggi, venerdì 24 agosto, sono previsti numerosi eventi e ospiti politici di primo piano, tra cui l'ex presidente del Consiglio Romano Prodi, il presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani, il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, il presidente emerito della Camera dei Deputati Fausto Bertinotti e il ministro degli Esteri del Governo Lega-M5S, Enzo Moavero Milanesi.

Alle ore 11.30, presso il Salone Intesa Sanpaolo A3, avrà luogo il convegno "La ricostruzione e il ritorno dei cristiani a Qaraqosh". Partecipano: Maria Gianniti, Giornalista; Georges Jahola, Sacerdote della Diocesi di Mosul, Kirkuk e Kurdistan per i Siri cattolici; S. Ecc. Mons. Alberto Ortega Martín, Nunzio Apostolico in Iraq e Giordania; Edoardo Tagliani, Coordinatore Attività AVSI in Iraq. Introduce Maria Laura Conte, Direttrice Comunicazione di AVSI.

Sempre alle ore 11.30, in Sala Neri UnipolSai, è previsto l'evento "Giovani e Lavoro: futuro e opportunità". Partecipano: Vincenzo Boccia, Presidente di Confindustria; Guido Luigi Canavesi, Professore di Diritto del lavoro all'Università di Macerata; Annamaria Furlan, Segretaria Generale CISL. Introduce Francesco Seghezzi, Direttore Fondazione Adapt.

Alle ore 12.30, in Arena della Storia A5, avrà luogo l'evento "'68 e oltre. Giustizia e libertà sembravano a portata di mano". Partecipano: Fausto Bertinotti, Presidente Emerito della Camera dei Deputati; Emilia Guarnieri, Presidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli. Introduce Andrea Simoncini, Professore Ordinario di Diritto Costituzionale all’Università degli Studi di Firenze.

Alle ore 15.00, presso il Salone Intesa Sanpaolo A3, avrà luogo il convegno "Quel che muove il mondo". Partecipano: Olusegun Obasanjo, già Presidente della Nigeria e già Presidente dell’Unione Africana e Romano Prodi, già Presidente della Commissione Europea, già Presidente del Consiglio dei Ministri, Presidente della Fondazione per la Collaborazione tra i popoli in dialogo con Stefano Manservisi, Direttore della Direzione Sviluppo della Commissione Europea e Paolo Magri, Vice Presidente Esecutivo e Direttore di ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale).

Alle ore 15.00, in Sala Neri UnipolSai, è previsto l'evento "Medicine for the people: quali sfide per il futuro?". Partecipano: Giancarlo Cesana, Professore Ordinario di Igiene del Lavoro all’Università degli Studi di Milano-Bicocca; Walter Ricciardi, Presidente Istituto Superiore di Sanità; Stefania Saccardi, Assessore Diritto alla Salute, al Welfare e all’Integrazione Socio-sanitaria e Sport della Regione Toscana; Alessandro Solipaca, Direttore scientifico dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane dell’Università Cattolica di Roma. Introduce Pier Alberto Bertazzi, Medico e Docente all’Università degli Studi di Milano.

Alle ore 17.00, in Auditorium Intesa Sanpaolo A3, avrà luogo il convegno "Italia, Europa, Sviluppo". Introducono: Luís Miguel Poiares Maduro, Global Governance Programme Director e Professor of Law all’Istituto Universitario Europeo (EUI) e Giorgio Vittadini, Presidente Fondazione per la Sussidiarietà. Partecipa Enzo Moavero Milanesi, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Interviene Antonio Tajani, Presidente del Parlamento Europeo.

Il programma completo della sesta giornata del Meeting di Rimini è consultabile cliccando qui.