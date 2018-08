Al via la terza giornata del tradizionale Meeting di Rimini organizzato dal movimento Comunione e Liberazione. Oggi, martedì 21 agosto, sono previsti numerosi convegni che vedono la partecipazione di molteplici esponenti politici del governo Lega-M5S e del Partito Democratico, tra cui il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti, l'onorevole dem Anna Ascani, l'onorevole Luigi Marattin e il deputato di Liberi e Uguali Roberto Speranza.

Alle ore 11.30, nel Salone Intesa Sanpaolo A3, è previsto l'evento "I miserabili. Dialogo sull'opera di Victor Hugo".Partecipano: Luca Doninelli, Scrittore e Pubblicista; Davide Prosperi, Docente di Biochimica all’Università di Milano-Bicocca e e Vicepresidente della Fraternità di Comunione e Liberazione. In occasione dell’incontro proiezione della video-intervista a Franco Branciaroli, Protagonista dello spettacolo teatrale “I Miserabili” co-prodotto da Il Teatro De Gli Incamminati, da CTB Centro Teatrale Bresciano e dal Teatro Stabile Del Friuli Venezia Giulia.

Sempre alle ore 11.30, in Sala Neri UnipolSai, avrà luogo il convegno "Quale futuro per il Sud". A cura dell’Intergruppo parlamentare per la Sussidiarietà. Partecipano: Luigi Marattin, Deputato al Parlamento Italiano, PD; Giorgio Quagliuolo, Presidente di CONAI; Fabio Rampelli, Vice Presidente della Camera dei Deputati; Barbara Saltamartini, Presidente della X Commissione (Attività Produttive, Commercio e Turismo) della Camera dei Deputati; Roberto Speranza, Coordinatore Nazionale di LeU; Giorgio Vittadini, Presidente Fondazione per la Sussidiarietà. Introduce Sandro Bicocchi, Vice Presidente Fondazione per la Sussidiarietà.

Alle ore 15.00, nel Salone Intesa Sanpaolo A3, è previsto l'evento "Essere felici si può. Testimonianze". Partecipano: Veronica Cantero Burroni, Scrittrice, Autrice de “Il ladro di ombre”, Argentina; Paola Cigarini, Responsabile del Centro Educativo João Paulo II a Salvador De Bahia, Brasile. Introduce Giorgio Vittadini, Presidente Fondazione per la Sussidiarietà.

Sempre alle ore 15, in Sala Neri UnipolSai, avrà luogo il convegno Imprese e occupazione nelle filiere agricole e forestali". In collaborazione con Rilegno. Partecipano: Stefano Berni, Direttore Generale del Consorzio di Tutela del Grana Padano; Paolo De Castro, Vice Presidente della Commissione per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale del Parlamento Europeo; Alessandro Malavolti, Presidente FederUnacoma; Roberto Moncalvo, Presidente Coldiretti; Nicola Semeraro, Presidente Consorzio Rilegno. Introduce Camillo Gardini, Presidente Cdo Agroalimentare.

Alle ore 15.00, in sala Tiglio A6, avrà luogo il convegno "Fin dove si estende la libertà di religione?". Presidente: Sabino Cassese, Giudice Emerito della Corte Costituzionale. Giudici a latere: Francesca Martines, Professore Associato di Diritto Internazionale all’Università di Pisa e Andrea Simoncini, Professore Ordinario di Diritto Costituzionale all’Università degli Studi di Firenze. Introduce Joseph H.H. Weiler, University Professor at NYU Law School and Senior Fellow at the Center for European Studies at Harvard.

Alle ore 19.00, nel Salone Intesa Sanpaolo A3, è previsto l'evento "L'istruzione rende l'uomo felice?". Interviene Marco Bussetti, Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; interventi e testimonianze di studenti e insegnanti. Introduce Alberto Bonfanti, Fondatore e Direttore Educativo di Portofranco, Liceo Scientifico Statale "R. Donatelli – B. Pascal" di Milano.

Il programma completo della giornata è consultabile cliccando qui.