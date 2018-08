Al via la quarta giornata del Meeting di Rimini organizzato dal movimento Comunione e Liberazione. Per oggi, giovedì 23 agosto, sono previsti numerosi eventi e convegni, nonché la presenza di molteplici ospiti di spicco, tra cui il compositore Giovanni Allevi e il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli.

Alle ore 11.30, presso il Salone Intesa Sanpaolo A3, è previsto l'evento "Dall'universo alla vita: percorso inevitabile o evento singolare?". Partecipano: Antonio Lazcano, Biologo e Professore alla School of Sciences dell’Università del Messico; Giuseppe Tanzella-Nitti, Professore di Teologia Fondamentale alla Pontificia Università della Santa Croce. Introduce Tommaso Bellini, Professore Ordinario di Fisica Applicata all’Università degli Studi di Milano.

Sempre alle ore 11.30, in Sala Neri UnipolSai, avrà luogo l'evento "Luigi Giussani. Il percorso teologico e l'apertura ecumenica". Dialogo tra Stefano Alberto, Docente di Teologia all’Università Cattolica di Milano e René Roux, Rettore della Facoltà di Teologia di Lugano.

Alle ore 15.00, in Sala Neri UnipolSai, è previsto l'evento "Una speranza dalla Svezia. Lavorare, vivere e credere insieme". Interviene S. Em. Card. Anders Arborelius, Vescovo di Stoccolma. Introduce Davide Perillo, Direttore di Tracce.

Sempre alle ore 15.00, in Arena Moove to Meet A1, avrà luogo l'evento "Marche: la rinascita post-sisma". In collaborazione con la Regione Marche. Sono stati invitati: Giovanni Allevi, Compositore, Direttore d’Orchestra e Pianista; Luca Ceriscioli, Presidente della Regione Marche; Federico Maccari, Imprenditore, La Pasta di Camerino; Vincenzo Nespeca, Presidente Associazione Chiedi alla Polvere; Claudio Pettinari, Rettore dell’Università di Camerino. Introduce Vincenzo Varagona, Giornalista Rai3.

Alle ore 17.00, in Sala Neri UnipolSai, avrà luogo il convegno "Un anno di incontri. Nelle nuove generazioni una speranza per l'Italia". Partecipano: Giovanna Bacciocchi, Insegnante all’Istituto Professionale per il Commercio e il Turismo "Marignoni-Polo" a Milano; Raymond Bahati, Direttore del coro multietnico Elikya, originario della Repubblica Democratica del Congo; Luna El Maataoui, Studentessa universitaria di Scienze Giuridiche a Milano, originaria del Marocco; Dialla Zaia Diarra, Studente all'Istituto "Antonello" a Messina, originario del Mali; Abdoulaye Mbodj, Avvocato, originario del Senegal; Marilena Pelonero, Insegnante Istituto "Pietro Leone" a Caltanissetta; Novella Zavatta, Studentessa del Liceo Classico "Dante Alighieri" a Rimini. Introduce Giorgio Paolucci, Giornalista.

