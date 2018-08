Al via la seconda giornata di eventi e convegni organizzata nell'ambito del Meeting di Rimini. Numerosi gli ospiti politici previsti, tra cu gli ex ministri dei Trasporti e delle Infrastrutture, Graziano Delrio e Maurizio Lupi; il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti; la presidente dei Deputati di Forza Italia, Mariastella Gelmini e il professor Carlo Cottarelli.

Alle ore 11.30, nel Salone Intesa Sanpaolo A3, è previsto il convegno "Cinque anni di pontificato. Alla scoperta del pensiero di Bergoglio". Partecipano: Massimo Borghesi, Professore Ordinario di Filosofia Morale all’Università degli Studi di Perugia; Rocco Buttiglione, Direttore della Cattedra Giovanni Paolo II alla Pontificia Università del Laterano; Guzmán Carriquiry, Vice Presidente della Pontificia Commissione per l’America Latina; Austen Ivereigh, Giornalista e Scrittore, Autore de "The Great Reformer: Francis and the making of a radical pope". Introduce Alejandro Bonet, Professore di Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica nei Seminari arcidiocesani di Santa Fe e Rosario, Argentina.

Sempre alle 11.30, in Sala Neri UnipolSai, avrà luogo l'evento "Le prospettive della democrazia". A cura dell’Intergruppo parlamentare per la Sussidiarietà. Interviene Giancarlo Giorgetti, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Partecipano: Graziano Delrio, Presidente dei Deputati del PD; Mariastella Gelmini, Presidente dei Deputati di FI; Maurizio Lupi, Presidente dell’Intergruppo parlamentare per la Sussidiarietà; Massimiliano Romeo, Presidente dei Senatori della Lega; Gabriele Toccafondi, Deputato al Parlamento Italiano, CP. Introduce Giorgio Vittadini, Presidente Fondazione per la Sussidiarietà.

Alle ore 15.00, nel Salone Intesa Sanpaolo A3, è previsto il convegno "La Chiesa in un cambiamento d'epoca". Partecipano: S. Em. Card. Luis Antonio Gokim Tagle, Arcivescovo Metropolita di Manila e Presidente di Caritas Internationalis; Philip Jenkins, Storico delle Religioni, Professore di Storia alla Baylor University. Introduce Roberto Fontolan, Direttore Centro Internazionale di Comunione e Liberazione.

Sempre alle ore 15.00, in Sala Neri UnipolSai, avrà luogo l'evento "Come si risparmia. Le risorse per lo sviluppo". Partecipano: Carlo Cottarelli, Direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica di Milano; Tommaso Nannicini, Professore Ordinario di Economia Politica all’Università Bocconi. Introduce Alberto Brugnoli, Professore di Economia Pubblica all’Università di Bergamo.

Alle ore 17.00, in Auditorium Intesa Sanpaolo A3, è previsto "Giobbe". Partecipano: Julián Carrón, Presidente Fraternità di Comunione e Liberazione; Mario Melazzini, Direttore di Aifa; Salvatore Natoli, Filosofo, già Professore Ordinario di Filosofia Teoretica all’Università degli Studi di Milano. Introduce Monica Maggioni, Giornalista.

Alle 19.00, nel Salone Intesa Sanpaolo A3, avrà luogo "Ingiustizie e la Giustizia". Interviene Giovanni Legnini, Vice Presidente del CSM (Consiglio Superiore della Magistratura). Introduce Roberto Fontolan, Direttore Centro Internazionale di Comunione e Liberazione.

Sempre alle 19.00, in Sala Neri UnipolSai, è previsto l'evento "Uno sguardo sul mondo: il cinema di Francesco Bruni". In collaborazione con Sentieri del Cinema. Interviene Francesco Bruni, Regista. Introducono: Antonio Autieri, Giornalista e Direttore di Sentieri del Cinema e Claudia Munarin, Studentessa di Lettere e Filosofia all’Università Cattolica di Milano

Nel corso della giornata sono previste anche numerose "arene", a partire dalle 12.30, e numerosi laboratori sportivi di arti marziali, tennis da tavolo e calcio a 5. Il programma completo della giornata è consultabile cliccando qui.