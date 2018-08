Al via il tradizionale Meeting di Rimini organizzato dal movimento Comunione e Liberazione. Dal 19 al 25 agosto, la Fiera di Rimini ospiterà una serie di eventi e convegni di approfondimento su temi di attualità nonché vari esponenti politici di primo piano, tra cui il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, il ministro della Pubblica Istruzione Alberto Bonisoli, l'ex presidente del Consiglio Romano Prodi e l'ex presidente della Camera Luciano Violante.

L'evento si è ufficialmente aperto questa mattina alle ore 10.30 con il messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: "Le forze che muovono la storia sono le stesse che rendono l’uomo felice. Connettere la ricerca di felicità della persona con il desiderio di costruire una storia migliore per sé e per gli altri è una grande sfida di umanità, il desiderio di incontrare l’altro e di costruire insieme nelle differenze", ha dichiarato il capo dello Stato.

Nella giornata di oggi, domenica 19 agosto, sono previsti una serie di eventi:

Alle ore 15, in Auditorium Intesa San Paolo A3, avrà luogo il convegno "Le forze che muovono la storia sono le stesse che rendono l'uomo felice". Interviene S. Ecc. Mons. Christophe Pierre, Arcivescovo, Nunzio Apostolico negli Stati Uniti. Introduce Emilia Guarnieri, Presidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli.

Alle ore 17, sempre in Auditorium Intesa San Paolo A3, avrà luogo l'evento "Carità e Scienza: il mistero della relazione di cura". Partecipano: Roberto Bernabei, Presidente di Italialongeva; Rose Busingye, Infermiera e Responsabile Meeting Point International di Kampala; Mariella Enoc, Presidente Ospedale Pediatrico Bambino Gesù; Andrea Mariani, Professor in Obstetric and Gynecologic Division of Gynecologic Surgery, Chair for Research, Department for Obstetrics and Gynecology, Mayo Clinic Rochester, Minnesota. Introduce Felice Achilli, Presidente di Medicina e Persona, Responsabile di Cardiologia Clinica all’Ospedale San Gerardo di Monza.

Alle ore 17, in Sala Neri UnipolSai, è previsto il convegno "Chiamati da ciò che ancora non è. Lo sguardo di Romano Guardini all’esistenza del cristiano". Interviene Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz, Professore Emerito di Filosofia delle Religioni e Scienze Religiose Comparate all'Università di Dresda. In occasione dell’incontro intervento di saluto di Francesca Meneghetti, Presidente della Scuola di Cultura Cattolica di Bassano del Grappa. Introduce Monica Scholz-Zappa, Docente di Scienze Linguistiche e Culturali all’Università Albert-Ludwig di Friburgo in Brisgovia.

Alle ore 19, nel Salone Intesa San Paolo A3, avrà luogo il convegno "Essere italiani. Ciclo a cura di Luciano Violante". Partecipano: Diego Piacentini, Commissario Straordinario per l’attuazione dell’Agenda Digitale; Luciano Violante, Presidente Emerito della Camera dei Deputati. Introduce Giorgio Vittadini, Presidente Fondazione per la Sussidiarietà.

Sempre alle ore 19, in Sala Neri Unipol Sai, è previsto l'evento "Thank you for the rain" in collaborazione con la Direzione generale Cooperazione Internazionale e Sviluppo della Commissione Europea. Presentazione e proiezione del documentario vincitore del Objectif d’Argent al Millennium Documentary Film Festival a Brussels. Diretto da Julia Dahr; prodotto da Hugh Hartford. Introduce Emilio Dalmonte, Responsabile Comunicazione della Direzione Sviluppo della Commissione Europea.

Alle ore 21.45, in Piazzetta sull'acqua – Ponte di Tiberio, avrà luogo in anteprima lo spettacolo "Attraverso il mare del desiderio", una piéce liberamente tratta da “La scarpetta di raso” di Paul Claudel.

Ci saranno poi molte "arene" dedicate a svariati temi di attualità. Il programma completo del primo giorno di Meeting di Rimini è raggiungibile cliccando qui.