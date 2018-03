Un uomo ha deciso di fare causa a McDonald's dopo che sua figlia 14enne sarebbe stata costretta a mangiare un cheesburger fuori nella neve perché indossava la sua uniforme scolastica. Mark Haffenden ha detto che Lucy, 14 anni, è stata espulsa mentre era in compagnia degli amici dopo essersi fermata in un ristorante del gigante del fast food ad Erith, a sud-est di Londra, alle 17.00 di lunedì. "Quello che è stato fatto a mia figlia è assolutamente scioccante. È disgustoso, non aveva fatto nulla di sbagliato. Sappiamo tutti quanto fa freddo in questo periodo, non posso credere che li abbiano fatti uscire con questo tempo” ha aggiunto l’uomo. McDonald's ha specificato che il ristorante di Erith consente l’ingresso a soli due scolari alla volta a causa di precedenti comportamenti anti-sociali nello stesso punto vendita.

Mentre Lucy e i suoi amici sono stati costretti a uscire, Londra era nella morsa del freddo glaciale di Burian che ha fatto scendere nel temperature molto al di sotto dello 0°. “Anche se esiste una politica specifica, sicuramente avrebbero potuto chiudere un occhio almeno quel giorno” ha aggiunto Mark. Un portavoce di McDonald's ha dichiarato: "I clienti vengono avvisati di questa nostra politica al momento delle ordinazioni e il cibo viene dato loro in confezione da asporto. Anche se non vi è stata alcuna indicazione sul fatto che le scolare menzionate stessero commettendo atti di comportamento antisociale, la sicurezza del nostro team e dei nostri clienti è della massima importanza per noi e la politica è quindi applicata in ogni momento".