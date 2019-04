Orrore a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani: un uomo di 44 anni, Guglielmo Norrito, ha pugnalato la moglie ben 55 volte, riducendola in fin vita. Poi, credendo fosse morta, ha chiamato la sorella avvisandola di andare presso la propria abitazione perché aveva ammazzato la donna, è uscito di casa e si è lanciato da un cavalcavia facendo un volo di 10 metri e fratturandosi gli arti inferiori. È successo all'alba di oggi, martedì 30 aprile. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, intorno alle 04:30 è arrivata alla centrale operativa dei carabinieri una richiesta di intervento da parte del personale del 118 che stava soccorrendo una donna accoltellata più volte. Giunti presso l’abitazione, i militari dell’Arma hanno trovato la vittima stesa a terra, ricoperta di sangue ma ancora in vita. È stata colpita con un coltello da cucina, probabilmente al termine di una violenta lite.

Si sono così messi sulle tracce del marito, la cui vettura è stata trovata sull'autostrada A29 Palermo – Mazara del Vallo, in direzione Palermo nei pressi di un cavalcavia. Era con il motore acceso ma senza nessuno a bordo. Norrito, disoccupato e con precedenti di polizia, è stato così scoperto sotto al cavalcavia, da cui si era gettato. È stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio ed è stato trasferito nell'ospedale civile di Mazara del Vallo per le fratture riportate. La moglie, invece, colpita più volte con coltellate all'addome, ai polmoni e al collo, arrivando a danneggiarle anche la giugulare, è stata trasferita d'urgenza all'ospedale civico di Palermo, dove nelle prossime ore sarà anche sottoposta ad un delicato intervento chirurgico di ricostruzione della vena. La sua prognosi è riservata.