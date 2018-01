Un ragazzo è rimasto ucciso nel grave incidente avvenuto ieri mattina in Liguria, sulla A26. Altre 29 persone, tra cui tre bambini, sono invece rimaste ferite. Il maxi tamponamento è avvenuto in carreggiata sud, in direzione Genova, tra il casello di Masone e lo svincolo di Genova Voltri. Coinvolte decine di auto e due mezzi pesanti. L'autostrada è stata riaperta dopo circa 8 ore di chiusura. “I mezzi erano incastrati uno dentro l’altro, non si riusciva a passare. Una situazione davvero difficile”, hanno detto i vigili del Fuoco del distaccamento di Ovada. La vittima è Josuè Emanuele Martinez Mencu, un ragazzo nato a Legnano e residente a Cerro Maggiore (Milano) che avrebbe compiuto 20 anni tra due giorni. Il giovane viaggiava su una Ford Fiesta che si è schiantata contro un tir. I due feriti molto gravi viaggiavano insieme a lui.

Tra le auto in coda c’era anche Miss Italia Rachele Arlanch – Tra le auto in coda, nel momento dell’incidente sulla A26, c'era anche Miss Italia Rachele Arlanch. “Avremmo potuto essere coinvolti nell'incidente anche noi se non fosse stato per un amico che non ha sentito la sveglia e ci ha fatto ritardare la partenza. Per pochi minuti siamo scampati alla tragedia”, ha detto la ventiduenne vincitrice dell'ultima edizione del concorso di bellezza. Rachele Arlanch stava raggiungendo Genova da Saint Vincent, in Valle d'Aosta, dove venerdì sera si è tenuta l'elezione della prima miss dell'anno. “Viaggiavo con alcuni membri dello staff di Miss Italia – ha detto ancora la modella – quando, a Masone, ci siamo trovati di fronte un muro di auto. Dopo 10 minuti, sono arrivati i soccorsi: polizia, vigili del fuoco, ambulanze. Abbiamo intuito fosse successo qualcosa di grave”. La miss ha spiegato poi che sono stati scortati in un'area di servizio “e da là abbiamo poi potuto riprendere l'autostrada nel senso opposto”.