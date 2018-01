Un maxi blitz antimafia è scattato da questa mattina all'alba nel Messinese. I Carabinieri del Comando provinciale di Messina, in collaborazione con quelli del Ros e con gli agenti della polizia di Stato, hanno eseguito nella provincia siciliana e in altre zone d'Italia ben 40 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettante persone ritenute collegate in qualche modo a una potente cosca locale dedita agli affari criminali e a alle quali vengono contestati numerosi reati aggravati dal metodo mafioso.

L’operazione delle forze dell'ordine, denominata "Gotha" e coordinata dalla locale Procura distrettuale, arriva al termine di una complessa indagine durata mesi e volta a smantellare l'intera organizzazione di un potente clan mafioso a cominciare dai capi. I provvedimenti restrittivi emessi dal Gip presso il Tribunale di Messina, su richiesta della locale Procura Distrettuale della Repubblica, ipotizzano nei confronti degli arrestati numerosi reati oltre a quello dell'associazione di tipo mafioso, come estorsione (consumata e tentata), rapina, trasferimento fraudolento di valori e reati in materia di armi e violenza privata. In particolare gli arrestati sono accusati di aver fatto parte dell’associazione mafiosa denominata ”Famiglia barcellonese” riconducibile a Cosa Nostra ed operante prevalentemente sul versante tirrenico della provincia di Messina.