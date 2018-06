E' finita in tragedia la gita fuori porta di due amici appassionati di motociclismo e intenzionati a passare qualche ora di divertimento e assistere alle gare del Gp del Mugello. Guidando verso l'autodromo toscano, i due amici, per cause ancora da chiarire, hanno perso il controllo della Honda 750 su cui viaggiavano e si sono schianti sul lato destro della carreggiata che costeggia la zona circostante l'autodromo del Mugello. Secondo quanto riportato da iniziali ricostruzioni della Polstrada, l'incidente è avvenuto nei pressi dei posteggi, su una strada con due corsie di marcia divise da un muretto spartitraffico. Non sono ancora note le cause dell'incidente, ma secondo i primi rilievi non ci sarebbero segni di frenata sul terreno. Uno dei due amici, il conducente, Mauro Grossi, 48 anni, è morto sul colpo e i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. L'uomo era diventato padre solo 3 mesi fa. L'amico, invece, anche lui di origine bresciane come il conducente, è rimasto gravemente ferito nell'impatto e al momento è ricoverato presso l'ospedale fiorenti Careggi in pericolo di vita. Proseguono nel mentre gli accertamenti per chiarire le cause del drammatico incidente.

Secondo quanto riferito dalla Polstrada, i due facevano parte di una comitiva e l'incidente è avvenuto nei pressi dell'ingresso "Palagio" dell'autodromo del Mugello, all'esterno dell'impianto, su viabilità pubblica. Nel punto dell'impatto, la strada curva leggermente a sinistra ma la moto è andata dritta e i due motociclisti hanno sbattuto contro il basamento di una colonna che delimita il cancello di una proprietà. Al vaglio degli inquirenti c'è l'ipotesi di un improvviso malore del conducente del mezzo.