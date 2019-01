Aveva combattuto a lungo contro quel male che lo aveva colpito senza lasciargli tregua e aveva sperato con tutte le sue forze di poter festeggiare i suoi 28 anni con amici e famiglia ma la malattia si è accanita su di lui portandoselo via proprio il giorno del suo compleanno. Mattia Rossato, giovane di Spinea, si è spento nelle scorse ore per sempre quando il suo cuore non ha retto all'ennesimo sforzo a cui lo aveva sottoposto il melanoma che lo aveva colpito. Come raccontano tutti, Mattia non si era dato per vinto quando tre anni fa i medici gli avevano diagnosticato quel male terribile, si era sottoposto a pesanti cure ma aveva sempre continuato a vivere sperando che potesse farcela

"Era un ragazzo socievole, disponibile sempre con tutti quelli che gli stavano intorno. Un ragazzo d’oro. Ha sempre combattuto e tutti noi, lui per primo, abbiamo sperato che potesse farcela, ma purtroppo il destino ha deciso così" ha spiegato il papà, Patrizio, ricordando che si era iscritto anche alla specialistica all'università di Padova dove già aveva conseguito la laurea triennale in tecnologie ambientali e forestali. Mattia infatti voleva continuare gli studi ma la malattia lo aveva debilitato a tal punto da rendergli difficile studiare e concentrarsi. Mattia aveva raccontato anche sui social la sua battaglia contro la malattia facendo riprendere sempre col sorriso. "È un’ingiustizia non poter vivere la propria vita, come lo è anche dover lasciare questo mondo prima dei propri genitori, spero che ora tu possa trovare la pace e la serenità di cui, ahimè, non hai potuto godere in questi ultimi difficilissimi anni" ha ricordato un amico su Facebook. Anni in cui però ha cercato sempre di non perdere il sorriso mostrando tutta la sua forza . L'ultimo addio a Mattia sabato mattina alle 10 a Spinea.