“Mi dispiace…sto per morire”: con questi messaggi un adolescente britannico avrebbe “avvisato” i suoi amici del tragico gesto che stava per compiere, quello di suicidarsi a soli diciassette anni. Il ragazzo si chiamava Matthew Jones e, secondo quanto si legge sui media britannici, si è tolto la vita il 28 agosto dello scorso anno con un sacchetto di plastica del supermercato sulla testa mentre si trovava in un campeggio per un festival di musica, il Reading Festival. A trovarlo ormai privo di vita sono stati i suoi amici quando sono tornati alle loro tende: i ragazzi hanno detto alla polizia che inizialmente avevano pensato a uno scherzo, ma di aver poi constatato che il diciassettenne non respirava. Nonostante i disperati sforzi per salvargli la vita, i paramedici sono stati costretti a constatare il suo decesso per asfissia.

Da un’inchiesta sulla sua morte si è poi saputo che Matthew aveva inviato questi messaggi su Snapchat ad alcuni amici per far sapere anche ai genitori che era “dispiaciuto”. Il ragazzo, che in passato aveva sofferto di depressione ma che non era considerato grave al punto tale da poter compiere un gesto simile, da quanto emerso aveva assunto alcool e droghe al festival. Ma secondo gli inquirenti non ci sono prove sufficienti per dimostrare che il teenager avesse realmente intenzione di suicidarsi e il ragazzo potrebbe aver sofferto di “allucinazioni”. Anche alcuni suoi amici, pur ammettendo il precedente periodo difficile del diciassettenne che aveva anche perso un amico, hanno detto che secondo loro mai il giovane aveva pensato al suicidio. “Non voleva suicidarsi, voleva solo che qualcuno lo aiutasse. Matthew era una persona molto tranquilla, penso che il fatto che un suo amico fosse morto a giugno e suo nonno soffre di demenza potrebbero averlo colpito”, così anche la nonna del diciassettenne che ha aggiunto: “Penso sperava di poter essere salvato altrimenti perché scrivi dei messaggi prima di suicidarti?”.