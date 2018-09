Il ministro dell'Interno e vicepremier del governo Conte, Matteo Salvini, è finito sulla copertina del prestigioso settimanale americano Time. Non esattamente un omaggio al titolare del Viminale, quello del Time, che titola il servizio: "Il nuovo volto dell'Europa: Matteo Salvini, lo zar dell'immigrazione in Italia. E' in missione per disfare l'Unione Europea". Salvini è stato intervistato dalla corrispondente Vivienne Walt e nell'intervista concessa al settimanale afferma: "Cambiare l'Europa è un grande obiettivo, ma penso che sia a portata di mano". Tra i temi toccati nell'ambito dell'intervista ci sono l'immigrazione, un'analisi dei movimenti populisti in Europa, i rapporti di forza nell'Unione europea e nel governo italiano, le relazioni Italia-Russia e il nuovo movimento populista ideato da Steve Bannon, capo stratega della Casa Bianca. "Come Trump, vorrei dire che le fake news sono distribuite 24 ore al giorno", ha sottolineato il leader della Lega, secondo il quale "la storia ci affiderà il ruolo di salvare i valori europei".

"L'ascesa vertiginosa in appena sei mesi del ministro degli Interni di destra ha scosso l'establishment europeo e minaccia di rovesciare definitivamente il sistema politico che è stato travolto dall'ondata populista negli ultimi tre anni", scrive il settimanale americano, sottolineando come "la sua campagna per ridisegnare l'Europa potrebbe essere solo all'inizio". Nella lunga intervista al Time, concessa lo scorso 4 settembre scorso, "Salvini ha illustrato un piano che non solo scuoterebbe le fondamenta dell'Ue ma la ridisegnerebbe dall'interno", sottolineando che "non è il capo del governo, ma non ha bisogno di esserlo: la sfilata di dignitari stranieri che fanno la fila per incontrare Salvini lascia pochi dubbi su chi comanda, Salvini adesso è visto come la cosa più vicina che l'Italia ha a un amministratore delegato".