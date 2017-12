Salvini ha incontrato questa mattina il Cavaliere, e ancora una volta ha minimizzato le divisioni con i suoi alleati sulla scelta del futuro leader del centrodestra: si incontreranno presto per parlare del programma, e si vedranno prima di Natale per gli auguri: "Non vedo grossi problemi stavolta"ha commentato parlando con le agenzie. "Ci siamo confrontati, tutto bene, tranne che sul Milan", ha scherzato il leader della Lega. "L'unico limite che ho messo alle candidature nel centrodestra è per chi ha o sta ancora governando insieme al centrosinistra, perché se lo sta facendo da anni vuol dire che ha scelto". Risponde così il leader della Lega a chi gli chiede se l'uscita di scena di Alfano potrà determinare un passaggio di parlamentari ex berlusconiani al centrodestra.

Salvini ha colto l'occasione anche di commentare i due clamorosi annunci di ieri, giorno in cui sia l'ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia, di Campo Progressista e il ministro degli Esteri Angelino Alfano hanno deciso di fare un passo indietro e di non correre per le elezioni politiche. Per Salvini il loro annuncio di uscire di scena non cambia le carte: "È solo il segno – ha detto il leader della Lega – che Renzi lo stanno mollando tutti. Ma noi non vinceremo per le disgrazie e gli errori altrui, non vinceremo ‘contro' ma vinceremo perché siamo bravi e credibili. Avremmo vinto con Alfano e Pisapia in campo".

E c'è il tempo anche per fare qualche anticipazione sul simbolo, che è pronto e verrà presentato non appena si conoscerà la data ufficiale delle elezioni del 2018: come era stato già reso noto dal simbolo scomparirà la parola "Nord". Ma ci sarà la scritta "Lega", con la scritta "Salvini premier", e poi l'immagine del Leone di San Marco e lo stemma con l'Alberto da Giussan.