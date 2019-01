Durante la sua visita a Teramo, il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini sarebbe stato protagonista di un siparietto certamente non edificante con un venditore ambulante. A riportare la notizia sono Libero e Il Corriere della Sera, che spiegano che, dopo aver rifiutato di acquistare un oggetto da un venditore ambulante, il leader leghista lo avrebbe fatto allontanare con l'intervento della sua scorta. "Non compro niente, tu qui non ci puoi stare adesso", avrebbe detto Salvini al venditore ambulante, il quale sarebbe poi stato allontanato dalla sua scorta con modi certamente poco ortodossi. Nella foto pubblicata dall'edizione cartacea del Corriere della Sera si nota proprio l'intervento della scorta, che blocca il venditore ambulante, mentre Salvini si allontana dicendogli qualcosa.

Una giornata piuttosto convulsa, insomma, quella del ministro dell'Interno in Abruzzo, proseguita poi con la contestazione di alcune decine di persone prima del suo intervento dal palco a L'Aquila. Polemiche che arrivano nel pieno di quella che appare come una piccola crisi all'interno della maggioranza che sostiene il governo guidato da Giuseppe Conte, dopo le parole di Luigi Di Maio sul caso dei 49 migranti ancora bloccati a Malta a bordo delle imbarcazioni Sea Eye e Sea Watch 3. Salvini, che ha spiegato di apprezzare l'operato del Movimento 5 Stelle in seno alla compagine governativa, non intende infatti recedere rispetto alla linea della fermezza e continua ad asserire che i porti italiani sono chiusi alle imbarcazioni delle ONG che trasportano i migranti salvati nel Mediterraneo.