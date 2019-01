in foto: Il Ministro dell’Interno Matteo Salvini

Come vi abbiamo raccontato, ha avuto una certa risonanza l'ordinanza emanata dal Sindaco di Luzzara Andrea Costa, con la quale nel borgo emiliano si istituisce "il divieto di manifestare rabbia, cattiveria, rancore e ogni atto fisico o verbale teso a recare offesa a singoli o gruppi di persone". L'ordinanza, che prevede anche delle sanzioni (dalla visione di film come “La Vita è bella” o “Philadelphia” fino alla lettura di libri come “Se questo è un uomo” di Primo Levi o “Il razzismo spiegato a mia figlia”, o l’invito a visitare luoghi simbolo come il campo di Fossoli e il museo Cervi, fino allo svolgimento di 10 ore di volontariato), ha provocato anche le reazioni della politica, con la destra che l'ha bollata come "provocazione".

Non è tardato ad arrivare il commento del ministro dell'Interno Matteo Salvini, da tempo bersaglio delle polemiche del primo cittadino del Comune emiliano. Il leader della Lega scrive sul proprio profilo Twitter un messaggio caustico nei confronti di Costa: "Sindaco del PD emette ordinanza per punire la “violenza verbale, il rancore, la rabbia”, mi dà del “pagliaccio che punta a infermità mentale” e del “coglione”. Secondo voi questi cos’hanno nel cervello? E quanto volontariato dovrà fare in base alla sua stessa ordinanza?"

Il riferimento è ad alcuni commenti, sempre su Twitter, dello stesso Costa, che in più di una occasione ha attaccato il vicepresidente del Consiglio, in particolare per le sue posizioni in tema di immigrazione e accoglienza.