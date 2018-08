Il ministro degli Interni Matteo Salvini è stato attaccato in ‘casa' sua: durante un comizio a Pontida, mentre si svolgeva la festa estiva del partito, una ragazza ha urlato dal pubblico: "Tu stai rovinando l'Italia, sei un fascista". La giovane, 17enne che vive e studia nella Bergamasca ha spiegato: "Non sono leghista, non appartengo a nessun partito, e nemmeno frequento i centri sociali, volevo solo sentire cosa diceva il ministro".

Il leader del Carroccio, che indossava una maglia verde con la scritta ‘Zena' (cioè Genova in dialetto), ha calmato i presenti che insultavano la contestatrice: "Se continuate così me ne vado, questa ragazza ha il diritto di stare qui ad ascoltare. Io adoro il confronto e la critica durante i comizi della Lega". Il leader della Lega stava criticando Giorgio Gori, sindaco di Bergamo: "L'anno prossimo mandiamo a casa il Pd, è giusto che Gori possa girare il mondo, anziché restare a Bergamo". E a quel punto la giovane ha gridato: ""Sei un razzista, non ti vogliamo". Salvini ha ironizzato: "Se non dici populista, nazista, assassino, non sei una vera militante di sinistra". E ha invitato gli astanti a farle un applauso. E poi ha aggiunto: "Per rispettarsi reciprocamente potrebbe essere utile qualche mese di servizio civile e militare".

E per evitare altri disordini alcuni funzionari della Digos sono intervenuti per portare fuori dal capannone la contestatrice e tre suoi amici. , che sono stati identificati e sono stati scortati fino alla loro auto. La giovane è stata investita da frasi denigratorie come "sei vestita da comunista" (la ragazza indossava una gonna lunga stile Settanta), e anche "non eri neanche nata, cosa vuoi sapere tu del fascismo".