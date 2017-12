La legislatura è ormai agli sgoccioli e si vocifera che il presidente della Repubblica potrebbe procedere con lo scioglimento delle Camere già la prossima settimana, per poi andare al voto in una data compresa tra il 4 e il 18 marzo del 2018. E proprio a ridosso della fine della legislatura, in occasione del tradizionale scambio di auguri con le alte cariche dello Stato, il presidente Mattarella ha lanciato un monito ai leader dei principali partiti politici, invitandoli a riflettere sulla situazione attuale e, soprattutto, a recuperare la fiducia dei cittadini che sempre più, ormai, si rifugiano nell'astensionismo. "La Carta Costituzionale continua a indicare il cammino che la Repubblica percorre al servizio dei suoi cittadini e della loro convivenza", ha dichiarato Mattarella, auspicando possa tornare una solida "crescita economica che offre nuove opportunità".

"Il prezioso assetto pluralistico che ci assegna la nostra Costituzione suggerisce e richiede consapevolezza dell'interesse generale. La sua piena attuazione passa anche attraverso il doveroso concorso di ciascuno alla vita istituzionale e sociale della Repubblica. Questa diffusa e comune responsabilità repubblicana, oggi, impone il dovere di riflettere sul crinale storico in cui ci troviamo per definire un'idea del nostro Paese nel futur. Le proposte dei partiti in campagna elettorale siano comprensibili e realistiche se si vuole recuperare la fiducia dei cittadini riducendo anche l'astensionismo", ha sottolineato il Capo dello Stato.

"Con apprensione abbiamo registrato alcune manifestazioni di razzismo, antisemitismo, violenza, intolleranza, fanatismo: il nostro Paese dispone degli anticorpi necessari per contenere e respingere il contagio di ideologie e posizioni aberranti, condannate e superate dalla Storia", ha proseguito il presidente Mattarella. "L'Italia deve essere unita e deve rispettare gli impegni nei confronti dell'Europa, proprio mentre si discute di come rafforzare la costruzione comunitaria. Si è aperta una finestra di opportunità che va assolutamente sfruttata. Dobbiamo concorrere a rinsaldare la fiducia all'interno dell'Ue fornendo al negoziato un contributo ispirato all'ambizione e al realismo. La nostra voce risulterà tanto più autorevole quanto più sapremo fornire l'immagine di un Paese unito, stabile, determinato, capace di mantenere gli impegni assunti".

"Il Paese sconta un'eredità pesante, in questi anni si sono accentuate le diseguaglianze: il rischio di povertà e di esclusione sociale presenta livelli allarmanti. La disoccupazione, soprattutto giovanile e femminile, rimane gravemente alta, in particolare nel Mezzogiorno. Occorre lavorare insieme, con impegno, per una maggiore e adeguata diffusione dei benefici della ripresa. La crescita economica offre all'Italia una nuova opportunità che va colta".