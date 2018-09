Con l'inizio della scuola, per molte famiglie, torna il problema dei libri di testo ma anche del materiale scolastico come zaini, astucci, quaderni, diari, articoli di cancelleria e non solo. Una spesa ulteriore che grava ogni anno sui genitori di tanti ragazzi: si tratta infatti di prodotti che subiscono un notevole aumento ogni anno. I costi del materiale didattico, infatti, hanno registrato nel 2018 un aumento medio del 0,8%, rispetto all'anno precedente, come ha rivelato il monitoraggio effettuato ogni anno dall'Osservatorio Nazionale Federconsumatori (O.N.F.). Come fare allora per risparmiare sull'acquisto del materiale per la didattica? Dal 3 settembre, su Amazon, nella sezione dedicata al Back to School, sono disponibili tantissimi sconti sul materiale scolastico in vista del ritorno a scuola. Ecco allora come acquistare online risparmiando!

Come funzionano le offerte dell'evento Back to School di Amazon

Per usufruire delle tantissime offerte disponibili online vi basterà accedere alla pagina del Back to School di Amazon, avrete così accesso al negozio dedicato al ritorno a scuola dove troverete tutto il materiale utile per il ritorno sui banchi di scuola: libri, astucci, diari e molto altro. Troverete poi le diverse sezioni dedicate: Libri scolastici, Zaini e Materiale scolastico, suddivisi per scuole elementari, medie e superiori, oltre alla sezione Informatica, dove potrete scegliere tra portatili, tablet e archiviazione, e la sezione Moda, dove potrete filtrare la scelta per ragazzo, ragazza o consultare tutti i prodotti. Infine potrete visionare le "Offerte in vetrina" con tutti i prodotti disponibili a prezzo scontato da non lasciarsi scappare.

I migliori sconti dell’evento Back to School di Amazon

Scopriamo allora quali sono i migliori sconti nella sezione Back to School di Amazon a partire dal 3 settembre: risparmierete così sull'acquisto di materiale scolastico e non solo, così da rendere meno oneroso il ritorno sui banchi di scuola. Di seguito una selezione delle migliori offerte online su Amazon per il ritorno a scuola. La durata delle offerte è variabile: alcuni sconti saranno giornalieri, altri saranno attivi fino al 9 Settembre e altri ancora saranno attivi fino al 17 Settembre. Ecco le proposte più interessanti per risparmiare fino al 50%!

