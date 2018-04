POTENZA – Ancora un sabato sera di sangue sulle strade. Ieri, attorno alle 23, una coppia, marito e moglie, ha perso la vita in un tremendo incidente avvenuto sulla strada provinciale 3, nella zona di Bernalda, in provincia di Matera. Non si conosce ancora l'esatta dinamica dello scontro, né l'identità delle vittime, ma si sa che viaggiavano a bordo di una Lancia Lybra che è andata a impattare violentemente con altre due vetture. Nell'incidente sono anche rimaste ferite quattro persone che sono state trasportate d'urgenza all'ospedale di Matera per via dei numerosi traumi riportati, non si conosce l'esatta prognosi, anche se pare che nessuno di loro sia in pericolo di vita. La polizia stradale è al lavoro per ricostruire la dinamica e le eventuali responsabilità, in attesa che vengano diffuse le generalità della coppia di sposi morta, che dalle prime notizie dovrebbe essere di origine romena. Sul luogo sono intervenuti i sanitari di "Basilicata Soccorso".