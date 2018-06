Avrebbe costretto la figlia della sua compagna a subire abusi sessuali fin dalla tenerissima età, continuando ad approfittare di lei per anni all'interno dell'abitazione di famiglia in cui viveva anche la donna. Questa la pesantissima accusa nei confronti di un uomo di 44 anni residente a Matera, arrestato nella mattinata di venerdì dai Carabinieri della Città dei Sassi al termine di una complessa indagine avviata già nello scorso mese di maggio con il coordinamento della locale Procura della Repubblica.. L'uomo e' stato fermato a Milano dove si trova ricoverato in una struttura sanitaria. L'inchiesta a suo carico era partita dopo la denuncia della stessa vittima, una ragazzina che ora a 15 anni ma che davanti agli inquirenti ha confessato di essere stata vittima di episodi di violenza sessuale da quando aveva solo 8 anni.

Agghiaccianti i racconti della piccola. Gli abusi sessuali infatti sarebbero stati consumati nell'abitazione dove i tre vivevano, a volte anche mentre la madre della ragazzina stava dormendo in un'altra stanza. Sempre secondo il suo racconto, negli ultimi mesi, dopo aver saputo che la ragazzina aveva iniziato una relazione sentimentale con un coetaneo, l'uomo avrebbe cominciato anche a fare scenate di gelosie anche violente. In un caso avrebbe lanciato di un piatto di ceramica che ha colpito la 15enne chea ha dovuto recarsi al pronto soccorso per le cure necessarie.

Dopo anni di abusi ,la 15enne aveva deciso infine di raccontare tutto ma si era rivolta prima alla madre ma questa pare no le abbia dato ascolto. L'adolescente ha rivelato infatti di essere stata più volte accusata dalla donna del fatto che la "colpa" di tutto fosse la sua, perché dava "troppe attenzioni" all'uomo. La svolta solo quando la ragazzina ha deciso di raccontare gli abusi ad alcune amiche che infine l'hanno aiutata a rivolgersi ai carabinieri facendo scattare le indagini. Dopo l'arresto del patrigno la ragazzina è sta allontanata da casa e sarà ora ospitata in una struttura protetta per minori