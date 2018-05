Un uomo di 27 anni è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri di Aulla, in provincia di Massa Carrara, con le accuse di furto, danneggiamento e stalking nei confronti di una donna di 30 anni con la quale ha vissuto fino ad alcuni giorni fa. Dopo essere stato lasciato il ventisettenne si è introdotto a casa della ex, ha cosparso alimenti e bevande di deersivi e le ha rubato 900 euro in contanti. Come se non bastasse il giovane ha riempito di sabbia il serbatoio dell'automobile della donna e per finire si è presentato davanti al luogo in cui lei lavora mostrandosi, con fare decisamente minaccioso, con due taniche di benzina e fiammiferi in mano.

Dopo aver terminato il rapporto con il 27enne la donna aveva denunciato ai carabinieri il furto in casa di 900 euro, senza segni di infrazione. Come se non bastasse aveva trovato del liquido blu sui cibi e le bevande in cucina, e non aveva più trovato al solito posto la copia delle chiavi dell'auto. Agli uomini dell'arma aveva dichiarato che l'ex fidanzato aveva ancora le chiavi di casa. Qualche giorno dopo la donna ha trovato l'auto con il serbatoio pieno di sabbia, episodio che la spinse a presentare una nuova denuncia. I carabinieri hanno così iniziato a controllare l'ex compagno fino a pedinarlo, una mattina, davanti al posto di lavoro della donna: l'uomo aveva numerosi fiammiferi e due taniche di benzina. Ai militari aveva raccontato che voleva darsi fuoco, come gesto plateale, per dimostrare l'amore verso la sua ex fidanzata. L'arresto è stato convalidato e il 27enne ora si trova in carcere a Massa.