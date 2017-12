Avevano rispettivamente 4 e 3 anni quando la mamma è morta in circostanze sospette e contemporaneamente il papà è finito in carcere. Così per i due fratellini si erano aperte le porte di un orfanotrofio ma diverso per ognuno di loro che quindi da allora sono stati separati per sempre. Ora a distanza di 50 anni da quei tragici momenti, Carmen Moncada, una donna di Villafranca di Lunigiana, in provincia di Massa Carrara, ha ritrovato per la prima volta il fratello perduto ma mai dimenticato. Come racconta il quotidiano La Nazione, il tutto grazie a Facebook, attraverso il quale la donna si è rivolta ad un gruppo specializzato nella ricerca di persone e che finalmente è riuscito a metterli di nuovo in contatto. "È un vero miracolo di Natale", ha spiegato la donna rivelando che tutti gli anni a Natale aveva l’abitudine di lanciare un appello che però fino ad ora non aveva mai ottenuto risultati.

Quest’anno, dopo aver pubblicato un post su una pagina Facebook specializzata, la donna ha ricevuto una telefonata da parte di un uomo originario del suo paese, che si è offerto di aiutarla: “Mi ha detto di aver preso a cuore la mia storia ha incrociato alcuni dati che gli ho fornito ed ecco la sorpresa: ho trovato mio fratello e ci siamo parlati, proprio nel giorno del suo compleanno” ha rivelato Carmen che a 12 anni è stata data in affidamento a una coppia con cui ha vissuto fino a vent’anni, quando si è sposata.

Il primo contatto è avvenuto sempre tramite Facebook proprio per capire se effettivamente i due erano fratelli e per evitare possibili delusioni , ma in pochi minuti la gioia per entrambi è stata grande. Anche l'uomo infatti l’aveva cercata in tutti i modi, senza mai trovarla. Durante le lunghe telefonate successive, Carmen ha anche scoperto di avere un padre ancora in vita e due sorelle, tutti residenti in Sicilia, sua terra di origine. "Ho visto le loro foto e ci somigliamo, anche loro mi hanno cercata. Mio padre ha una mia foto, di quando ho fatto la Prima Comunione in collegio, a sei anni, la conserva ancora sotto il cuscino" ha raccontato la dona che ora per le feste natalizie conta di riunire per la prima volta tutta la famiglia