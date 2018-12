Maruggio, un comune di circa cinquemila abitanti nella provincia di Taranto, dichiara guerra ai palloncini in gomma. Si potranno ancora vendere ma sarà vietato lanciarli in occasione di feste e ricorrenze. Un divieto che arriva per difendere l’ambiente. Quante volte, infatti, abbiamo fatto volare un palloncino senza pensare alle conseguenze del nostro gesto? A spiegare il perché di questo provvedimento è lo stesso sindaco Alfredo Longo: “Con il provvedimento non vieto la vendita ma il lancio. I venditori di tali articoli – ha spiegato – non dovranno far altro che munirli di un contrappeso, ad esempio un semplicissimo sacchetto di sabbia, di modo che essi non rappresentino più un pericolo per l’ambiente”. “Fra i rifiuti che si trovano più frequentemente sulle spiagge – ha spiegato ancora il sindaco Longo – vi sono proprio i frammenti dei palloncini in plastica o in gomma. Alcune carcasse di tartarughe marine raccolte sulle nostre spiagge presentavano all’interno dello stomaco gomma e plastica. Il motivo, presto detto: i palloncini, una volta sgonfiatisi e depositatisi sulla superficie marina, hanno le perfette sembianze delle meduse che rappresentano il cibo per diverse specie di pesci. Questo semplice accorgimento, se utilizzato su larga scala, eviterebbe che tonnellate di plastica finiscano in mare e siano poi ingerite dalle specie animali che lo abitano. Per questo sono particolarmente lieto di aver mosso un primo passo in questa direzione”.

L'iniziativa raccolta con favore anche da altri sindaci del territorio – Maruggio, paese con una delle marine più belle della Puglia, fa della difesa del mare una delle principali attività amministrative e questa ordinanza sui palloncini di gomma presto potrebbe essere “copiata” anche da altre amministrazioni della Puglia. Ad esempio hanno detto di essere interessati a tale iniziativa a Bitonto, Giovinazzo e Mola di Bari.