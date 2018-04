Ieri pomeriggio il segretario reggente del Partito Democratico, Maurizio Martina, è andato al cimitero di Fiumicello, in provincia di Udine, per rendere omaggio a Giulio Regeni, depositando un fiore sulla sua tomba. La visita di Martina si è svolta in forma privata ma alla fine sono state diffuse alcune foto che hanno scatenato le polemiche e l’ira della madre di Giulio: Paola Deffendi. Sul suo profilo Facebook la mamma del giovane ricercatore ucciso in Egitto se l’è presa con Martina: “Sono la mamma Paola, nessuna strumentalizzazione su Giulio, chi va a trovarlo in cimitero non si fa la foto che non abbiamo mai voluto, fatto gravissimo”.

Martina si trova in Friuli Venezia Giulia per la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali che si terranno domenica. La sua visita al cimitero in cui si trova Regeni è stata seguita anche dai giornalisti che, oltre a darne notizia, hanno anche diffuso le foto. Così è nata la dura reazione della madre di Giulio, che solo qualche mese fa aveva chiesto che non venissero diffuse foto del cimitero.

Paola Deffendi, sempre su Facebook, ha anche pubblicato un post del gruppo ‘Giulio siamo noi’: proprio qui si può vedere un post della mamma di Regeni del 17 ottobre 2017 in cui scrive: “No foto del cimitero, per favore!”. A corredo di questo screenshot si legge anche il commento della pagina Facebook: