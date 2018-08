Si chiamava Giuseppe Pio e aveva nove anni il bambino morto domenica per le ferite riportate in seguito a un incidente stradale avvenuto mentre era a bordo di una minimoto in contrada Pezze Mammarelle, a circa 15 chilometri da Martina Franca, nella provincia di Taranto. Da quanto emerso, a guidare il mezzo (una moto da cross per cui occorre un patentino e l’età minima di 14 anni) era il cuginetto coetaneo della vittima e Giuseppe, seduto dietro di lui, purtroppo non indossava il casco. La moto, per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro un muretto in una stradina di campagna al confine tra le province di Taranto e Brindisi. Il piccolo Giuseppe Pio è stato trasportato in ospedale a Francavilla Fontana, ma è morto poco dopo. Il cugino alla guida, che invece indossava il casco, è tuttora ricoverato nell'ospedale “Perrino” di Brindisi. Sul luogo del tragico incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Taranto e del Commissariato di Ps di Martina Franca. La minimoto è stata sequestrata. La Procura di Taranto ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo.

In corso le indagini: pm ascolterà i familiari dei bambini – Secondo la ricostruzione dei quotidiani locali la giovane vittima, che arrivava da Villa Castelli, in provincia di Brindisi, trascorreva sempre la domenica insieme ai parenti in campagna. Descritto da chi lo conosceva come un ragazzino sveglio, intelligente, vivace e grande appassionato di calcio, il giorno dell’incidente col cugino avrebbe preso la moto per percorrere una strada rurale piena di ghiaia e di buche che si dipana tra oliveti e querceti. Un percorso insidioso anche per una persona adulta. Stando ai primi accertamenti, il cuginetto che era alla guida della moto avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro il muro. Tanti gli aspetti da chiarire per accertare eventuali responsabilità. Come mai due bambini di nove anni erano a bordo di un motorino per il quale occorre il patentino e minimo 14 anni d’età? Nei prossimi giorni il pm ascolterà i familiari dei due bambini ed eventuali testimoni delle abitudini dei due cuginetti.