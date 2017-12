Se ne è andata a soli 36 anni Marta Meneghetti. Originaria di Conegliano e residente a Padova con il marito, negli ultimi quattro anni e mezzo aveva combattuta contro la stessa grave malattia che le aveva portato via la mamma, morta poco tempo fa. La donna ha perso la sua battaglia con il cancro martedì, giorno di Santo Stefano. Lascia il marito Alessandro, il papà Antonio e la sorella Sara. Proprio quest’ultima, la ricorda così a La Tribuna di Treviso: “Marta non si è mai chiamata la compassione addosso, non lo ha fatto quando era in vita, e non lo vorrebbe neanche ora che non c’è più”.

La 36enne insegnava alle scuole medie di Maserà di Padova, ed era laureata in biologia evoluzionistica. “Nonostante la malattia la costringesse a sopportare dei momenti di intenso dolore, Marta ha sempre fatto il possibile per continuare a svolgere le sue consuete occupazioni. Oltre che insegnare a scuola, era impegnata con gli scout, organizzazione di cui ha fatto parte sin da bambina. Era capo formatore del gruppo scout Padova 8” dice ancora Sara. Marta aveva saputo reagire alla malattia con ironia e forza. “Quando si trovava in compagnia di noi familiari e degli amici, i momenti di serenità non sono mai mancati. E fino al suo ultimo giorno Marta ha vissuto con speranza” affermano i suoi familiari.

Anche alla madre di Marta era stata diagnosticata la stessa malattia, un paio d’anni dopo la figlia: “La concomitanza del loro male era stata in qualche modo alleviata dal fatto che lo affrontavano insieme. Così almeno è stato per circa un anno e mezzo, prima che la madre venisse a mancare lo scorso febbraio”, spiegano ancora i parenti della 36enne. I funerali di Marta Meneghetti si terranno oggi alle 10 nel Duomo di Conegliano, dopo il rito funebre ci sarà la tumulazione

nel cimitero di San Giuseppe.