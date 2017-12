in foto: La droga sequestrata, nella miniatura il signor Jiron

“Ci serve per i regali di Natale”. Questa la bizzarra risposta che una coppia di ultraottantenni americani ha dato la polizia dello Stato USA del Nebraska: i due vecchietti sono stati trovati con 27 chili di marijuana di alta qualità. Patrick Jiron, 80 anni, e sua moglie 83 anni, Barbara Jiron, sono stati arrestati martedì dopo essere stati fermati dai agenti dello sceriffo della Contea di York sull'Interstate 80. Le autorità hanno scoperto la droga nascosta nel retro del loro pick-up, un Toyota Tacoma. Secondo quanto riporta il Daily Mail, la cannabis sequestrata aveva un valore stimato di $ 336.000 (oltre 300mila euro), stando all'ufficio dello sceriffo.

I coniugi Jiron hanno spiegato ai poliziotti che si stavano recando verso lo Stato del Vermont dalla loro casa di Clearlake Oaks, in California. Poi l’incredibile giustificazione: “Quell’erba dobbiamo regalarla per Natale”. L'anziana coppia ha inizialmente insospettito gli agenti perché il loro pickup stava percorrendo unicamente la corsia di guida centrale. Non appena gli agenti si sono avvicinati al veicolo, sono stati investiti dal forte e tipico odore della marijuana. Hanno perquisito il mezzo e hanno trovato la droga stipata nel retro del pickup. Marito e moglie sono stati arrestati con l'accusa di possesso di marijuana con l'intento di spaccio.