Volevano marinare la scuola per un giorno, fare una brava comune a tanti ragazzini, e invece hanno rimediato una multa di 500 euro ciascuno. Non sapendo bene come trascorrere il tempo fuori dall'aula, due studenti di Trieste hanno pensato di andare al giardino Basevi e di salire su un albero. Peccato che poi non riuscivano più a scendere. Tant'è che in loro aiuto è intervenuta la polizia locale. I fatti risalgono a giovedì scorso, 25 gennaio. Gli agenti in borghese stavano facendo un giro di perlustrazione nel parco quando hanno udito dei fischi senza però scorgere nessuno. Solo alzando gli occhi si sono accorti della presenza di due ragazzi avvinghiati ai rami dell'albero, a 6 metri di altezza, sospesi in equilibrio precario.

A quel punto i due agenti si sono avvicinati fino alla base dell'albero e, dopo essersi presentati come due poliziotti, li hanno invitati a scendere; non senza difficoltà, anzi, assistendoli nella discesa. Toccati i piedi a terra i due (uno di 18 anni appena compiuti, l'altro minorenne) sono stati rimproverati per il loro comportamento, giudicato pericoloso per la loro incolumità e dannoso per l'albero stesso, proprietà comunale e bene di tutti. Per questi motivi, ha fatto sapere la polizia locale, i due giovanissimi sono stati multati: ciascuno di loro dovrà pagare ben 500 euro.