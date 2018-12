Euforico per il ritorno a casa dopo sette mesi di navigazione ma anche per la vincita alla lotteria di bordo che mette in palio il privilegio di poter sbarcare per primo e baciarsi con i propri cari a favore di telecamera, il marinaio Usa Bryan Woodington ha deciso di sorprendere tutti replicando la celebre foto del bacio di Times Square tra marinaio e infermiera per la fine della guerra mondiale, ma in chiave gay. Appena sbarcato sulla banchina, infatti, il marinaio ha baciato il suo sposo Kenneth, per l'occasione completamente vestito di bianco, lanciandosi poi nella classica posa ormai celebre. "Prima di sbarcare mi aveva detto di vestirmi completamente di bianco perché voleva rifare la famosa foto ma non sapevo che avesse vinto la lotteria fino al giorno in cui è tornato" ha raccontato ai media locali il compagno del marinaio, ricostruendo le fasi precedenti allo scatto che è diventato poi virale online.

L'immagine del bacio tra il militare 33enne appena sbarcato dalla US The Sullivans e il marito Kenneth infatti è stata pubblicata online sui social anche dall'account dell'autorità portuale di Mayport, nello stato della Florida, raccogliendo centinaia di migliaia di like e la conseguente attenzione dei media locali e poi nazionali. Ovviamente non sono mancati commenti negativi alla scena ma la coppia non sembra dargli molta importanza: "Ci sono persone che vedono la bellezza in questo gesto. Altri non lo fanno, non gli diamo peso. Abbiamo solo mostrato il nostro amore l'uno per l'altro, non stiamo facendo del male a nessuno. Era come una moglie che aspetta il suo marinaio" hanno spiegato.