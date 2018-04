“Quando la poliziotta mi ha visto mi ha chiamato subito eroe mai io ho seguito solo il mio istinto”. Commenta così Moreno Santi, un signore che lavora in una cartiera a Lucca, quanto accaduto alcuni giorni fa a Marina di Pisa quando lui, che stava prendendo il sole insieme a un’amica, ha visto un ragazzino in difficoltà in acqua e non ci ha pensato due volte a tuffarsi per aiutarlo. A raccontare la vicenda è il quotidiano Il Tirreno. Il giovane in difficoltà era un quattordicenne senegalese di Castelfranco di Sotto (Pisa) che era venuto al mare con altri amici, tutti minorenni di età compresa tra i dodici e i sedici anni. Quando i ragazzini hanno visto il loro compagno che stava rischiando di annegare si sono pietrificati dalla paura tanto da non riuscire nemmeno a chiamare aiuto, ma fortunatamente Moreno si è accorto subito di quanto stava accadendo.

Il racconto del soccorritore "eroe" – “È stata la frazione di pochi secondi e ho capito subito che qualcosa non andava – ha raccontato Moreno –. È stato il mio istinto e la mia lunga esperienza di pescatore a darmi subito l’immediata consapevolezza del pericolo che quel ragazzo stava correndo. Così ho attraversato a corsa la spiaggia di ghiaia, mi sono tuffato, l’ho raggiunto e preso in braccio. Era agitato e ho cercato di calmarlo perché era nel panico, mi faceva tenerezza come fosse stato mio figlio e poi ho messo i piedi su di uno scoglio mentre lo tenevo in braccio, l’unico punto in cui si toccava in attesa dei soccorsi perché non era facile portarlo fino alla scogliera”. A quel punto l’uomo ha chiesto alla sua amica di chiamare il 118 e la Guardia Costiera e con l’aiuto dei soccorritori della Pubblica Assistenza del Litorale Pisano sono riusciti a riportare a riva il ragazzo. Il giovane era cosciente ma respirava male perché aveva bevuto parecchio e dopo il primo soccorso del medico in ambulanza è stato portato al pronto soccorso di Pisa a Cisanello.