Maria Elena Boschi, deputata del Partito Democratico, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano ‘La Stampa', in cui ha parlato soprattutto della possibilità di un'apertura del Pd ad una alleanza con il Movimento 5 Stelle. Il duro botta e risposta è iniziato ieri con le dichiarazioni del democratico Graziano Delrio, che aveva annunciato la disponibilità, sua e del partito, a discutere dei temi comuni con i pentastellati, come salario minimo e conflitto d'interesse. Luigi Di Maio, capo politico del Movimento, aveva risposto su Facebook, invitando il Pd a "redimersi" e la stessa Boschi aveva twittato definendo "assistenzialista, giustizialista e incompetente" il partito pentastellato. Oggi, sulle pagine del quotidiano torinese, l'ex ministro è tornato a parlare dei temi comuni ai due partiti, sottolineando che "in Parlamento decidono i gruppi parlamentari, ovviamente se condividi delle proposte voti sì, altrimenti voti no. Ma, – ha continuato la Boschi – quello che è certo è che non ci sarà un governo tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico". Mentre quello che è certo, secondo la deputata, è che "quando il loro fallimento sarà evidente toccherà al Pd, come già in passato, ricostruire tra le macerie".

La Boschi condivide le parole del segretario Nicola Zingaretti, che ha definito l'apertura di Delrio come "una tempesta in un bicchiere d'acqua", apostrofando il vicepresidente del Consiglio Di Maio come "ministro della Disoccupazione" e invitandolo a "pentirsi". Secondo la deputata i contatti tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle non sarebbero "un dialogo", ma una "telenovela" senza "lieto fine. Di Maio e Salvini stanno dando prova di una incapacità imbarazzante nel governo del Paese", per cui, secondo Maria Elena Boschi, "qualcuno, ogni tanto, rilancia sul coinvolgimento del Pd. Ma diciamoci la verità: che c'entriamo noi con loro? Stavamo crescendo e da quando ci sono loro è tornata la recessione: perché dovremmo allearci con loro?".

Nessuna alleanza "vecchio stile tra Pd e Forza Italia", ha assicurato la Boschi. Il piano del Pd è dunque aspettare, "perché quando agli italiani tocchi il portafoglio non c'è nessun profilo Facebook che può salvarti", ha continuato l'ex ministra. "C'è un'Italia che si è già stancata del Movimento 5 Stelle e si sta stancando di Salvini, nei prossimi mesi noi ci saremo", ha concluso la deputata.