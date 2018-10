Allarme in Costa Azzurra per l’arrivo della marea nera a Saint Tropez e lungo tutto il litorale. L'onda scura di petrolio che avrebbe già colpito circa sedici chilometri del celebre litorale francese, secondo quanto spiega la Préfecture Marittime de Méditerrannée sembrerebbe provenire dalle due navi entrate in collisione il 7 ottobre scorso al largo della Corsica. Gran parte del petrolio riversatosi in mare venne aspirato dopo l’incidente da soccorsi italiani e francesi, ma una parte residuale sarebbe giunta in Costa Azzurra spinta dal vento forte degli ultimi giorni.

Le autorità transalpine hanno fatto scattare il piano contro l’inquinamento marittimo – In una nota, la prefettura del Var, il dipartimento di Saint-Tropez, ha annunciato l'attivazione di una cellula di crisi e del Plan Polmar contro l'inquinamento in mare. Secondo quanto reso noto dal sindaco del vicino comune di Ramatuelle, Roland Bruno, sono almeno sedici i chilometri di litorale colpiti dall'onda nera. Al momento sono state chiuse al pubblico le spiagge di l'Escalet et Pampelonne, Ramatuelle, Salins e la Moutte tra Saint-Tropez e dintorni, e anche quelle di La Nartelle-Saint Barth à Sainte-Maxime.

La collisione tra i due mercantili a nord della Corsica – Le due navi mercantili si sono scontrate il 7 ottobre scorso a nord dell'isola della Corsica provocando una grande fuoriuscita di carburante nel Mar Mediterraneo. La Francia e l'Italia hanno circoscritto l'enorme chiazza di idrocarburi e assieme hanno avviato le operazioni di pulizia della marea nera. Per far luce sulla collisione tra le navi la procura di Genova ha aperto un’inchiesta. Inquinamento e disastro ambientale sono le accuse ipotizzate dal pm Fabrizio Givri.