Un settantenne tedesco è stato arrestato dai carabinieri di Fano con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. Da quanto emerso l’uomo – uno psicoterapeuta “santone” – aveva promesso a una ventina di “adepti” di liberarli “dalle tossine della vita di tutti i giorni” durante un periodo di meditazione in un casolare a Fossombrone, nella provincia di Pesaro e Urbino. E appunto per “liberarli” avrebbe fornito, al prezzo di cinquecento euro a testa, pasticche di ecstasy che avrebbero causato reazioni scomposte negli adepti come in occasioni precedenti. Secondo quanto si apprende, è stata una denuncia anonima a preannunciare la tre giorni di “training” che era programmata tra lunedì e il 25 aprile nel casolare nelle Marche. “In quella villa consumeranno una droga che provocherà reazioni scomposte alle persone, con pianti, urla, svenimenti, collassi”, la segnalazione che, riporta il Resto del Carlino, sarebbe giunta ai carabinieri. A correre da lui una ventina di persone provenienti da tutta Italia. Tutti speravano appunto di potersi “liberare delle tossine” accumulate durante l’inverno.

La droga trovata nel casolare – I militari hanno però arrestato il santone settantenne prima che il rito venisse portato a compimento. L’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere all’udienza in cui è stato convalidato il suo arresto. In attesa del processo il settantenne è stato rimesso in libertà con divieto di avvicinarsi al territorio della provincia di Pesaro e Urbino. Nel casolare di Fossombrone sono stati sequestrati 22 grammi di stupefacente suddivisi in 144 capsule.