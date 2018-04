Continua a tremare il Centro-Italia. Dopo la forte scossa di magnitudo 4.6 registrata la notte del 10 aprile sono giorni senza pace nelle Marche. Anche oggi a Muccia, nella provincia di Macerata, c’è stata una scossa di terremoto di magnitudo 3.4. La terra ha tremato alle 15.24 di oggi, 12 aprile: il sisma non è stato violento come quello dell’altro giorno ma è stato avvertito dai residenti di diversi paesi vicini all’epicentro, in un’area già duramente provata dallo sciame sismico in corso da giorni. Come riportato dall’Ingv, la scossa di oggi si è registrata a una profondità di 10 chilometri. I comuni più vicini all’epicentro sono appunto Muccia, Pieve Torina, Pievebovigliana, Fiordimonte, Serravalle di Chienti, Camerino e Monte Cavallo, tutti nel Maceratese. Diverse le scosse di minore entità che hanno preceduto e seguito il terremoto.

In seguito alla violenta scossa dell’altra notte che ha fatto tornare, se mai se ne fosse andato, l’incubo terremoto nel Centro Italia, la Procura di Macerata ha disposto dei controlli sui pensili crollati nelle Sae di Muccia. Verifiche sono in corso anche sul cedimento di un muretto di contenimento un un'area delle casette. I controlli rientrano nel fascicolo già aperto dalla magistratura sul reclutamento e sulla modalità di lavoro per la realizzazione delle Sae. Il capo della Protezione civile regionale David Piccinini aveva parlato della necessità di rivedere “il fissaggio delle staffe dei pensili”, adatto a una situazione di normalità, ma non alle sollecitazioni e al movimento legato a una scossa sismica forte come quella di magnitudo 4.6. Quella registrata all'alba del 10 aprile è stata la scossa più potente dal novembre 2016 nella zona. Il terremoto fortunatamente non ha provocato feriti ma è stato sufficiente a causare danni anche a case finora agibili a Pieve Torina, a generare altri sfollati, e anche a far crollare parte di un campanile della chiesa del ‘600 Santa Maria di Varano a Muccia.