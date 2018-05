Sabino Rinaldi, il runner barese di cinquantanove anni nei giorni scorsi protagonista suo malgrado delle cronache a causa di una inchiesta del Times, ha voluto fornire la sua versione ripercorrendo quanto accaduto all’ultima edizione della maratona di Londra. Accusato dal Times, insieme ad altri maratoneti, di aver preso una scorciatoia per arrivare prima al traguardo, Rinaldi ha spiegato che in realtà le cose non sono andate così. E che lui sicuramente non è un imbroglione. “Ho inteso ritirarmi dalla gara, ma dovevo comunque portarmi all'arrivo per ritirare i miei oggetti personali e la medaglia, che è di partecipazione e non di piazzamento”, ha spiegato l’atleta aggiungendo che l'organizzazione della maratona avrebbe semplicemente potuto e dovuto squalificarlo “non avendo io transitato su tre passaggi obbligatori, che il microchip doveva rilevare”. “Purtroppo oggi, come spesso succede, si è voluto vedere il lato brutto di ogni cosa ma, come detto, io la prendo sportivamente”, ha aggiunto il cinquantanovenne barese. Rinaldi ha spiegato di aver anche parlato con un avvocato in seguito all’inchiesta del Times: “Sono sportivo, sono italiano e sono fiero di esserlo perciò mi sono consultato con il mio avvocato Fabio Campese, poiché deluso dal fatto che mi hanno immediatamente ridicolizzato dopo la maratona di Londra e additato come colpevole di una figuraccia per l'Italia intera, senza nemmeno sapere come è andata”.

L'inchiesta che lo aveva "smascherato" – Dall’inchiesta del Times era emerso che il cinquantanovenne italiano aveva tagliato il traguardo della maratona di Londra in 3 ore e 19 minuti, dimostrandosi in alcuni tratti più veloce anche del campione olimpico Mo Farah. Ma per il Times ciò era stato possibile perché il runner barese aveva preso una scorciatoia di ben 16 chilometri sui 42 del percorso. “I corridori che hanno battuto Mo Farah alla Maratona di Londra hanno preso una scorciatoia per il successo”, così nell’inchiesta.