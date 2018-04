Era arrivato ormai al chilometro 36 della London Marathon, e si apprestava quindi a percorrere gli ultimi durissimi seimila metri, quando si è accasciato a terra ed ha perso i sensi. Matt Campbell, chef di 29 anni originario del nordovest dell’Inghilterra diventato celebre per aver partecipato a Marterchef, è stato soccorso immediatamente e trasportato in ospedale, dove i medici hanno fatto di tutto per salvarlo, purtroppo senza successo.

Campbell era diventato un volto noto in patria per aver partecipato come concorrente – solo alcuni mesi or sono – a The Masterchef: The Professionals, trasmissione della BBC. Aveva deciso di prendere parte alla maratona in memoria di suo padre, deceduto appena 18 mesi fa. Matt aveva scritto su Twitter che questa sarebbe stata la sua seconda maratona in 15 giorni: l’8 aprile aveva infatti completato la Greater Manchester Marathon. Nel 2016 aveva corso la sua prima lunga gara podistica insieme al padre e al fratello: “Mio padre è stato l’uomo che più mi ha ispirato nella mia vita. Mi ha detto: so che puoi farlo e devi farlo. Così ho deciso di correre la 42K…”.

"Era un uomo adorabile, di buon cuore e con i piedi per terra, credo che fosse pronto a diventare il prossimo grande innovatore nel cibo britannico”, ha dichiarato Helen Hokin, la portavoce di Campbell. “Stava compiendo un tour durante il quale ha avuto modo di ispirare molti giovani chef”. Aveva lavorato in ristoranti stellati Michelin dopo essersi classificato secondo ad appena 20 anni a Masterchef 2009.

Il decesso di Campbell ha lasciato profonda tristezza in tutto il mondo dell'enogastronomia britannica: "Una pessima notizia. Era intelligente, creativo e innovativo. Il mio pensiero alla sua famiglia" ha twittato il giornalista Jay Rayner. Come lui gli ha reso omaggio anche la critica Grace Dent esprimendo il suo "dolore insondabile" per la perdita di un talento così importante.