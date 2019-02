Un malore improvviso e fatale. Così è morta Emanuela Di Iasi, per tutti “Manu”. Aveva solo 42 anni ed era molto nota a Pordenone e Porcia. Da quasi vent’anni lavorava alla Electrolux. La tragedia è avvenuta sabato mattina: Emanuela è andata in arresto cardiaco, mentre si trovava in casa (abitava in via Caterina Percoto). Sul posto sono arrivate immediatamente due ambulanze: lo staff sanitario ha provato in tutti a rianimare la donna, ma non c’è stato nulla da fare. Non è stata disposta autopsia. I funerali sono stati fissati per mercoledì pomeriggio, alle 15, nel Santuario della Beata Vergine delle Grazie, dove Emanuela giungerà dalla Prosdocimo Funeral Home di vial Turco. Seguirà la tumulazione nel cimitero di Vallenoncello. Domani sera alle 19, sempre nella chiesa della Beata Vergine delle Grazie, sarà recitato il rosario.

Manu era diventato un punto di riferimento nello stabilimento dell’Electrolux, facendosi benvolere e apprezzare da tutti i colleghi. La 42enne lascia il papà Carmine, la mamma Elisa, il fratello Fabrizio, la sorella Maria Grazia, il cognato Claudio, la nipote Debora, gli zii Bruno e Alda. “Era una persona buona, solare, allegra – ricorda la sorella Maria Grazia –. Per chi la conosceva, fin dal primo sguardo, era impossibile non volerle bene”. “Manu, con la tua prematura scomparsa, è stata interrotta “una musica d’autore”, è il saluto pieno d’amore di papà Carmine. Decine i messaggi di cordoglio anche su Facebook: “Riuscivi sempre a migliorare la mia giornata, a tirarmi su il morale quando niente andava per il verso giusto – ha scritto un’amica –. Non ti stancavi mai di farmi vedere il lato positivo delle cose. Ti ricorderò sempre con il tuo sorriso contagioso”.