Il senatore del Pd ed ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, torna ad attaccare la maggioranza di governo sulla legge di Bilancio, in attesa che inizi la discussione sul provvedimento al Senato. Per Renzi “la truffa messa ai danni degli italiani è scandalosa”: un riferimento alle promesse fatte in campagna elettorale da Lega e Movimento 5 Stelle e che, secondo il senatore dem, non vengono rispettate con questa manovra. “Il Governo non riesce a chiudere la legge di Bilancio”, esordisce Renzi su Facebook sottolineando che “il Senato non lavora da giorni, in attesa degli emendamenti”.

Per Renzi non si tratta solo di una “scorrettezza parlamentare, vergognosa. Purtroppo è molto di più. Oggi vengono al pettine i nodi della campagna elettorale, non solo del rapporto con l'Europa. Noi abbiamo detto la verità agli italiani sui conti pubblici. E abbiamo perso. Loro hanno raccontato un sacco di balle. E hanno vinto. Ma adesso i soldi non ci sono. E la realtà presenta il conto. E se ci fosse onestà intellettuale bisognerebbe riconoscerlo. Quello che sta accadendo oggi non riguarda allora solo il rapporto tra Bruxelles e Roma, o tra il Senato e il Governo, ma il modo con il quale dei politici si sono candidati e hanno vinto le elezioni. Non è colpa degli italiani: sono i pentaleghisti ad aver raccontato un sacco di frottole”.

Il senatore del Pd fa tre esempi delle misure promesse in campagna elettorale e che non verranno realizzate, quanto meno non come previste:

1) Reddito di cittadinanza. Avevano promesso di dare a tutti 780€ minimo netti. Costo: 65 miliardi. Ne hanno messi 6, forse. 2) Flat Tax. Avevano detto. Pagheremo tutti il 15%. Costo 95 miliardi. Ne hanno messo 1, forse. 3) Pensioni. Aboliremo la Fornero e torneremo al passato. Servivano 120 miliardi. Ne hanno messi 5, forse. Non discuto il merito dei provvedimenti – su cui peraltro non sono d'accordo – ma il fatto che questi hanno vinto le elezioni truffando gli italiani. Un anno fa ci dicevano: voi siete antipatici. Chissà. Loro forse sono più simpatici e probabilmente sanno anche raccontare le barzellette.

Secondo Renzi, quindi, “la truffa messa ai danni degli italiani è scandalosa”. E – aggiunge ancora il senatore dem – “purtroppo non è una barzelletta”. L’ex presidente del Consiglio chiude il suo post sottolineando ancora una volta che gli esponenti dell’attuale maggioranza “vi hanno raccontato balle su balle”. E adesso – termina il suo intervento – “il conto lo paga la povera gente”.