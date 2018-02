Dopo essere stato insignito di museo dell'anno per il 2017 da Artribune, un'altra bella notizia ha preparato il terreno alla presentazione delle attività 2018 del Mann, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli diretto da Paolo Giulierini: la conquista del podio delle presenze, dopo il Colosseo e i Musei Romani, nella domenica gratuita al museo. Con questo antefatto, dunque, si è svolta la presentazione delle attività 2018 nel "miglior museo italiano del 2017", che vanta diverse novità.

Innanzitutto, una crescita del 60% dell'area espositiva in un anno e mezzo, tre cantieri di ‘Grandi opere' al via, nuovi allestimenti, tra cui quello con le armi dei Gladiatori al via per Pasqua, mostre da "Pompei e gli Etruschi" a "Star Wars", la riapertura delle sezioni Preistoria e Magna Grecia. Per il 2018, Anno Europeo del Patrimonio, il Mann presenta attività e programmazione che punta a confermare l'ascesa di un'istituzione culturale dal patrimonio museale inestimabile.

L'anno appena trascorso ha visto l'ingresso di oltre 500mila visitatori, mentre il 2018 è iniziato col botto, grazie a un aumento di diecimila presenze nel gennaio rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Il direttore Paolo Giulierini ha dichiarato tra i buoni propositi per l'anno appena iniziato