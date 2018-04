Probabilmente è stata la cena più brutta della sua vita. Sicuramente, la più disgustosa. Chrissie Gilbert, 38enne inglese, ha trovato un preservativo usato in una busta di cavolo Tesco dopo averlo servito alla sua famiglia: il marito Paul, 35 anni e i figli Robin, 6, Sam, 3. L’incidente è avvenuto lo scorso marzo. La donna se ne è accorta solo il giorno dopo, quando ha ripreso la busta per dare un po’ della verdura ai suoi due criceti, Bubble e Squeak. Ancora più stomachevole e inquietante, il fatto che il profilattico fosse “usato”, stando a Chrissie. Dopo “un'indagine completa”, Tesco ha sostenuto che “deve essere stato messo lì dopo" che la 38enne ha comprato la busta di insalata. La donna ha portato la sua famiglia al pronto soccorso, ma i medici le hanno assicurato che la possibilità di infezione era minima. “Sono rimasto lì per ore a guardarlo chiedendomi cosa fosse. Poi quando ho capito, l'ho lasciato cadere e poi ho usato il rotolo della cucina per riprenderlo. Si potrebbe dire che è stato usato perché sembrava un po ‘macchiato” afferma la 38enne di Lincoln.

L’azienda Manufacturer Emmett UK, che fornisce Tesco, ha però affermato che il preservativo non avrebbe potuto sopravvivere al processo di raccolta e produzione e che il cavolo sarebbe quindi stato "contaminato dopo l'acquisto". All’interno sarebbero stati trovati anche “peli pubici scuri”, secondo l’inchiesta. Chrissie, che ha acquistato il cavolo nella filiale Wragby Road di Tesco a Lincoln, ora però dice di sentirsi "offesa". "Secondo loro è stato aggiunto dopo l'acquisto: quindi o io o mio marito, che è un assistente per la salute e la sicurezza, l'abbiamo messo lì", ha detto Chrissi. "Pensano davvero che non abbiamo niente di meglio da fare che mettere i nostri preservativo usato in un cavolo? Ero incredula quando ho avuto quella risposta” ammette la donna. “Il rapporto diceva che era ‘altamente improbabile’ che il prodotto fosse stato contaminato durante il processo di fabbricazione. Eppure è quello che è successo” dice ancora.

Un portavoce di Tesco ha dichiarato: "Abbiamo standard estremamente elevati per i prodotti che mettiamo sui nostri scaffali ei nostri coltivatori si adoperano per ispezionare attentamente le nostre insalate. Il nostro fornitore ha esaminato completamente questo caso e ha scoperto che questo oggetto estraneo non sarebbe potuto sopravvivere ai processi di raccolta, lavaggio e affettamento che il prodotto subisce prima che la busta sia sigillata. Ci scusiamo con la signora Gilbert. Sappiamo che non è rimasta felice della conclusione dell'indagine, ma saremmo molto felici di discuterne ulteriormente con lei se lo desidera".